Сычёв — о Соболеве: если это выносится на публику, значит, что-то не так

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв считает, что ситуация между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером Гильермо Абаскалем негативно сказывается на команде.

«Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый такой случай в «Спартаке», может быть, процесс какой‑то проходит. То, что это сказывается негативно на команде, – факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.

Командный завтрак – это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».