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В Беларуси заявили, что хотят сыграть со сборной России

В Беларуси заявили, что хотят сыграть со сборной России
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Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что полностью поддерживает идею организации матча между футбольными сборными России и Белоруссии.

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В октябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча, сначала сыграв с Камеруном (1:0) в Москве, а затем со сборной Кении (2:2) в турецкой Анталье. Следующая международная пауза пройдёт в ноябре.

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