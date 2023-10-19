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Нигматуллин: Абаскаль не может правильно влиять на коллектив. Это большая проблема

Нигматуллин: Абаскаль не может правильно влиять на коллектив. Это большая проблема
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере «Спартака » Гильермо Абаскале.

«Есть обязательные командные мероприятия, которые обязательно должны посещать все игроки. Возникла довольно неоднозначная ситуация. К сожалению, Абаскаль не может правильно влиять на коллектив. Это большая проблема! Не в его интересах терять лидеров команды. Соболев, безусловно, является им. Испанец немного иначе относится к иностранцам. Такого быть не должно. Ему нужно сделать серьёзные выводы, чтобы как-то исправить ситуацию. Без правильной атмосферы в раздевалке ничего хорошего ждать в «Спартаке» не стоит. Танцевать нужно от печки!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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