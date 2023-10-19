Арутюнянц: создадим «Ростов»-2 на базе нашей молодёжки. В марте 2024-го стартуем в ФНЛ-2

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о создании второй команды в системе клуба.

«Наша молодёжка сейчас идёт на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим «Ростов»-2 на базе нашей молодёжки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные будут ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаём их в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

Почему не сделали «Ростов-2» раньше? Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.

Это копирка европейской модели, где игроков выращивают, развивают и продают? Это ложное представление, будто мы кузница талантов для последующей перепродажи. Кого мы продали за последнее время? Те же легионеры — они ведь уехали не потому, что мы их продали. Мы потратили определённую сумму денег на трансферы этих игроков, а они развернулись и уехали. Мы их даже не продали, денег не то что не заработали, но даже свои обратно не получили. Это же ограбление, ведь так?», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».