Арутюнянц: в прошлом сезоне «Ростов» не «тянули» из-за того, что Карпин тренирует сборную

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался насчёт мнения, что в минувшем сезоне РПЛ «Ростов» «вытягивали», поскольку наставник клуба Валерий Карпин является и тренером национальной команды России.

«Я слышал эту теорию, но отношусь к ней с улыбкой. Покажите эпизоды, где нам кто-то сильно помог. Много пенальти было из-за нашей игры в атаке: передача на Комличенко или на кого-то ещё, фол, мы бьём пенальти.

Напомните мне, сколько было нарушений на нашем игроке в чужой штрафной в этом сезоне, сколько раз футболист заставил соперника сфолить на себе? Два раза», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, после 11 туров Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала десять очков и на текущий момент находится на 14-м месте в чемпионате. В последних пяти турах «Ростов» потерпел два поражения и три раза сыграл вничью. В следующем матче РПЛ «Ростов» встретится с «Ахматом». Игра состоится в 22 октября и начнётся в 19:00 мск.