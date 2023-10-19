«Ливерпуль» присоединился к гонке за Осимхена

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отправил скаутов следить за нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает The Sun.

Наставник команды отправил скаутов наблюдать за 24-летним футболистом, играющим за сборную Нигерии. Тренер «Ливерпуля» хочет выбрать варианты для усиления атаки в январе на фоне неопределённости относительно будущего Мохамеда Салаха.

Мерсисайдцы готовятся к дальнейшим предложениям со стороны Саудовской Аравии, которая летом уже пыталась купить Салаха. Египтянин за 10 матчей во всех турнирах забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

При этом команде Клоппа будет нелегко привлечь Осимхена в клуб, так как лондонский «Арсенал» и «Челси» также проявляют интерес к нападающему.

Сам нигериец хочет покинуть «Наполи» из-за ссоры с тренером Руди Гарсией, а также из-за насмешек клуба в социальных сетях.