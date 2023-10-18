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«Челси» предпримет попытки по подписанию Осимхена зимой

«Челси» предпримет попытки по подписанию Осимхена зимой
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«Челси» рассматривает возможность покупки нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, форвард попросит своих представителей проработать вариант с переходом в лондонскую команду, так как ему не нравится работать под руководством главного тренера «партенопейцев» Руди Гарсии.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Осимхена в «Челси» будет зависеть от переговоров лондонцев с форвардом «Брентфорда» Айваном Тони.

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