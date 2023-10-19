Лаксальт продлил контракт с «Динамо» до 2026 года

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026. Кроме того, соглашение подразумевает опцию продления ещё на один год.

«Теперь Диего успеет попробовать себя ещё на нескольких позициях», — сообщает пресс-служба клуба.

Уругваец перешёл в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана» — по информации Transfermarkt, за € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Лаксальт был переведён на новую для себя позицию – в опорную зону. Диего уже принял участие в десяти матчах сезона во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами.

В данный момент сине-белые после 11 матчей в МИР РПЛ располагаются на восьмой позиции с 17 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи «быков» — «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).