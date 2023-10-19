Тренер молодёжной сборной Беларуси Ясинский высказался об инциденте с Лисаковичем

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Ясинский прокомментировал инцидент, произошедший с игроком махачкалинского «Динамо» Русланом Лисаковичем в Португалии.

«После игры, вернувшись в гостиницу поздно вечером, Лисакович с партнёром вышли на улицу с целью прогуляться перед сном. На улице к ним подошли двое неизвестных лиц с настойчивым предложением что-то купить. Словесная перепалка закончилась тем, что неизвестный неожиданно сбил с ног Руслана, который упал на мостовую, неудачно ударившись головой, и потерял сознание.

Проезжающие мимо случайные свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Лисаковича отвезли в больницу. Уже через полчаса там были представители команды. По свидетельству очевидцев, никаких агрессивных действий наши футболисты не предпринимали. Признаков алкогольного опьянения не зафиксировано, что задокументировано в медицинском заключении, никаких претензий со стороны полиции к нашим футболистам не предъявлено», – приводит слова Ясинского портал by.tribuna.com (в Беларуси признан экстремистским).