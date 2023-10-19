Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярошик: у меня есть два предложения в Чехии, но зимой готов вернуться в РПЛ

Ярошик: у меня есть два предложения в Чехии, но зимой готов вернуться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал про поступившие ему предложениях о работе. Также экс-игрок ЦСКА отметил, что хотел бы вновь поработать в России.

«Я пока нигде не работаю — занимаюсь семьёй, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял.

Продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдёт. Зимой готов вернуться в РПЛ, но у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать (смеётся). Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Чешский тренер возглавил «Оренбург» 22 июня этого года, а 22 августа покинул клуб по семейным обстоятельствам. В пяти матчах МИР РПЛ при 45-летнем специалисте команда набрала одно очко.

Новым главным тренером был назначен Давид Деограсия, который до этого работал главным тренером клубной академии.

Материалы по теме
Испанский ноунейм оживил «Оренбург». Как Деограсия заставил забыть про мучения Ярошика?
Испанский ноунейм оживил «Оренбург». Как Деограсия заставил забыть про мучения Ярошика?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android