Ярошик: у меня есть два предложения в Чехии, но зимой готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал про поступившие ему предложениях о работе. Также экс-игрок ЦСКА отметил, что хотел бы вновь поработать в России.

«Я пока нигде не работаю — занимаюсь семьёй, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял.

Продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдёт. Зимой готов вернуться в РПЛ, но у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать (смеётся). Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Чешский тренер возглавил «Оренбург» 22 июня этого года, а 22 августа покинул клуб по семейным обстоятельствам. В пяти матчах МИР РПЛ при 45-летнем специалисте команда набрала одно очко.

Новым главным тренером был назначен Давид Деограсия, который до этого работал главным тренером клубной академии.