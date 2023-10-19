Игроки сборной Англии потратили £ 35 000, празднуя выход команды на Евро-2024

Футболисты национальной команды Англии потратили порядка £ 35 000 (€ 40 000), отмечая выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Джек Грилиш, Джеймс Мэддисон, Трент Александер-Арнольд, Джуд Беллингем и Люк Шоу отпраздновали успех английской сборной, посетив ночной клуб. Футболисты угощали крепкими напитками болельщиков, оказавшихся на вечеринке. Также подчёркивается, что Грилиш и Мэддисон подняли тост в честь защитника «Тоттенхэма» Дестини Удоджи, который в начале октября подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях, с целью поддержать игрока.

Напомним, сборная Англии досрочно вышла на чемпионат Европы 2024 года после того, как в матче отборочного турнира обыграла Италию со счётом 3:1.