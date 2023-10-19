Кержаков: «Краснодар» и «Динамо» — главные конкуренты «Зенита». Мне очень симпатичен Личка

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какая команда является главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.

«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Исходя из того, как всё идёт на данный момент — это «Краснодар». Назвал бы ещё «Динамо». Мне очень симпатичен их тренер, чех Марцел Личка. У динамовцев при Личке безбашенный немножко футбол? Да, но мне нравится его подход. И с «Оренбургом» он здорово работал.

Возвращаясь к претендентам, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак», ЦСКА. Армейцы всегда вроде отстают, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что они близко.

Чувствуется, что соперники не так боятся «Зенит», как раньше? Мне кажется, уже в том сезоне некоторые команды посмелее играли против нас. Вспомните матчи с «Химками», «Ахматом». Кстати, решительность грозненцев меня не удивила, ведь их тренировал Сергей Ташуев, с которым я работал в «Анжи». Говорил парням до встречи: «Они не будут отсиживаться в обороне. Будут прессинговать, втыкаться». Видимо, не достучался. А так, бояться никого не надо», — приводит слова Кержакова «Российская газета».