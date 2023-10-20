Премьер-лига запретила использование флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) запретили использование любых израильских и палестинских флагов на матчах в эти выходные. Эта мера связана с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и направлена на то, чтобы избежать любых потенциальных инцидентов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты будут носить траурные повязки, перед началом встреч будет организована минута молчания в память о жертвах конфликта.

Данные ограничения будут распространяться на матчи 9-го тура английской Премьер-лиги, а также на матчи в низших лига страны.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.