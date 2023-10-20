Экс-игрок «Арсенала» Галлас: успокойтесь насчёт Салиба. В АПЛ есть защитники посильнее

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением насчёт защитника «канониров» Вильяма Салиба.

«Давайте успокоимся по поводу Вильяма Салиба. Это проблема современных СМИ, ведь подобные дискуссии вредны для игроков. Некоторые из них не могут справиться с таким давлением. Мне нравится Салиба, и я думаю, что он действительно хороший игрок, но, насколько я понимаю, лучшие защитники в мире должны играть в своих национальных сборных и постоянно быть стартовом составе.

В АПЛ есть ещё Рафаэль Варан. Возможно, он сейчас не в лучшей форме, но то, чего он достиг, говорит само за себя.

Вирджил Ван Дейк тоже великолепен, даже если он не совсем такой, как прежде, до травмы. Тогда он был первоклассным игроком, но сейчас допускает некоторые ошибки. Он не идеален, но всё равно очень хорош. Я бы сказал, что это защитники мирового класса», — приводит слова Галласа Evening Standard.