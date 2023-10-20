Игрок «Интера» Думфрис: я веду переговоры с клубом о новом контракте

Защитник «Интера» Дензел Думфрис сообщил, что на текущий момент ведёт переговоры с руководством миланского клуба о продлении трудового соглашения.

«Я обсуждаю свой новый контракт с «Интером». Мы ведём переговоры, и я бы хотел остаться. В «Интере» чувствую себя, как дома», — приводит слова Думфриса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Действующий контракт Думфриса рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, нидерландский полузащитник перешёл в итальянский клуб из «ПСВ» в 2021 году. За этот период 27-летний футболист принял участие в 105 матчах, в которых отметился девятью голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.