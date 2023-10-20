Мартино подтвердил интерес «Интер Майами» к Суаресу

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил наличие интереса у его клуба к 36-летнему уругвайскому нападающему Луису Суаресу.

«Если говорить о подходах к следующему сезону, тому, что нам потребуется, то мы рассматриваем вариант с Луисом и вариант без Луиса. И когда наступит момент, чтобы прояснить ситуацию с Суаресом в отношении «Интер Майами», мы будем готовы двигаться в соответствующем направлении», — приводит слова Мартино ESPN.

Ранее сообщалось о желании Суареса покинуть «Гремио» по окончании сезона в Бразилии в декабре, хотя по контракту уругваец должен провести в клубе из Порту-Алегри ещё год. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с девятью голами в 27 матчах. «Гремио» сейчас занимает третье место в бразильской серии A.

В случае перехода в «Интер Майами» Суарес воссоединится в команде из Флориды с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми выступал с 2014 по 2020 годы в «Барселоне».

Фанаты покидают матч «Интер Майами» после замены Месси: