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Агент Бензема – о поддержке футболиста постов Хабиба Нурмагомедова: это было неуместно

Агент Бензема – о поддержке футболиста постов Хабиба Нурмагомедова: это было неуместно
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Хью Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема высказался о том, что нападающий поддержал посты российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который ранее в своих постах критиковал публикацию во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда.

«По поводу того, понравилось ли мне это, я могу сказать только одно, возможно, не соглашаясь с Каримом Бензема, я считаю, что это было неуместным и неудачным. Сегодняшний вопрос – узнать, связан ли Бензема с «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России). Вы понимаете? Элементы, о которых вы мне раскрываете, не имеют к этому никакого отношения», — приводит слова адвоката RMC Sport.

Ранее в МВД Франции указали факт поддержки Бензема постов Хабиба, когда говорили о признаках связи французского форварда с террористической организацией.

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