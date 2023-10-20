Антонио Конте: больше всего жалею об уходе из «Ювентуса

Итальянский тренер» Антонио Конте ответил, об уходе из какого клуба жалеет больше всего.

«Прощание? Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса» после трёх лет в команде. Я решил уйти, когда начал воспринимать маленькие проблемы как большие», — приводит слова Конте Belve.

Ранее сообщалось, что Конте может вернуться в «Ювентус» в случае ухода из клуба Массимилиано Аллегри.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год.

За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков.