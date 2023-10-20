Полузащитник ЦСКА Мухин рассказал, в какой иностранной команде хотел бы играть

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин признался, что хотел бы выступать за английский «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Манчестер Юнайтед» после восьми матчей в английской Премьер-лиге занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на своём счету 12 набранных очков. В прошлом сезоне «красные дьяволы» под руководством Эрика тен Хага выиграли Кубок лиги.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).