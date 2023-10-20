Мухин: учился я на троечки. Тут два варианта: либо было не особо интересно, либо я туповат

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал, как учился в школе.

«Думаю, детство в Тольятти ничем не отличалось от того, что и в Москве. Учёба, тренировки, футбол на коробке ― всё. Учился я на троечки, особо не успевал ничего. Тут два варианта ― либо мне было не особо интересно, либо я туповат, ха-ха. Драки не про Тольятти? Про Тольятти, я просто не вникал. Не сталкивался с такой бандой. Да, развлечений особо не было ― для меня существовали два торговых центра, двор и дача дедушки», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). «Манчестер Юнайтед» после восьми матчей в английской Премьер-лиге занимает 10-е место в турнирной таблице, имея на своём счету 12 набранных очков.