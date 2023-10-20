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Игрок ЦСКА Мухин: есть мысли, что Евро-2020 был моим последним турниром за сборную России

Игрок ЦСКА Мухин: есть мысли, что Евро-2020 был моим последним турниром за сборную России
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин допустил, что чемпионат Европы — 2020 может быть его последним турниром за сборную России.

«Есть мысли, что Евро-2020 был моим последним турниром за сборную. Мы не знаем, как всё решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее. Надо просто стараться не думать о плохом. Тем более есть же варианты уехать в Европу, играть там ― другие наши парни же уехали. У меня есть такая цель, буду стараться», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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