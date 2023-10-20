Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 10-го тура сезона-2023/2024

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Сегодня, 20 октября, матчами «Аль-Охдуд» — «Аль-Фейха» и «Аль-Тавуун» — «Аль-Иттихад» стартует 10-й тур Про-лиги Саудовской Аравии.

В 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии состоятся следующие девять встреч.

20 октября, пятница:

«Аль-Охдуд» — «Аль-Фейха» (Наджран, 18:00 мск);

«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад» (Бурайда, 18:00 мск);

«Аль-Фатех» — «Абха» (Эль-Мубарраз, 21:00 мск);

«Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж» (Эр-Рияд, 21:00 мск).

21 октября, суббота:

«Аль-Хазм» — «Аль-Раед» (Ар-Расс, 18:00 мск);

«Аль-Наср» — «Дамак» (Эр-Рияд, 18:00 мск);

«Аль-Ахли» — «Аль-Вахда» (Джидда, 21:00 мск);

«Аль-Шабаб» — «Аль-Таи» (Эр-Рид, 21:00 мск).

22 октября, воскресенье:

«Эр-Рияд» — «Аль-Иттифак» (Эр-Рияд, 18:00 мск).

После девяти сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет «Аль-Хиляль» с 23 очками. На втором месте идёт «Аль-Таавун» (22). На последней строчке расположился «Аль-Хазм», имея в своём активе три очка.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.