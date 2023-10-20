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Семак ответил на вопрос про возможный интерес «Зенита» к Бенхамину Гарре

Семак ответил на вопрос про возможный интерес «Зенита» к Бенхамину Гарре
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в трансфере аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Гарре? Это талантливый игрок. Но мы не комментируем слухи. Столько всего говорят, что это всегда весело. К «Зениту» пытаются привязать множество игроков. В общем, это достаточно странный слух», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Гарре перешёл в самарскую команду зимой 2023 года за € 1,7 млн из «Расинга». В этом сезоне аргентинец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и двумя результативными передачами.

«Зенит» в данный момент занимает третью строчку в РПЛ — у санкт-петербургского клуба 20 очков после 11 встреч. На втором месте располагаются «Крылья Советов» — у самарского клуба 21 очко после 11 туров.

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