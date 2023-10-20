Семак высказался о том, что в сборную России вызывают мало игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что в сборную России вызывают мало игроков из санкт-петербургского клуба.

«Обрадовались ли, что в сборную вызвали одного игрока нашей команды? Есть главный тренер сборной, который решает, кого вызывать. Здесь нет ни радости, ни огорчения. Мы работаем в своём режиме, готовимся. Нельзя сказать, что раньше вызывалось большое количество наших игроков: Мостовой, Кузяев, Караваев, когда был здоров, – на этом всё», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В ближайшем матче РПЛ «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Крыльев» от одно очко.