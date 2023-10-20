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В Минспорта рассказали о проработке плана восстановления «Донбасс-Арены»

В Минспорта рассказали о проработке плана восстановления «Донбасс-Арены»
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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о планах восстановления «Донбасс-Арены».

«В связи с тем, что есть определённые условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов («Донбасс-Арены») на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтёр» займёт полноправное место среди достойных команд России», — приводит слова Байсултанова ТАСС.

«Донбасс-Арена» была открыта в августе 2009 года. Общая вместимость стадиона составляет 52 667 человек. Арена была построена по инициативе и с непосредственной поддержкой бизнесмена Рината Ахметова.

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