Первый тренер Распутько высказался о побеге футболиста «Шахтёра» в Россию

Валерий Мисников, первый тренер сбежавшего в РФ футболиста «Шахтёра» Александра Распутько, высказался о ситуации вокруг игрока. Ранее Распутько не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии — футболист уехал в Россию.

«Где он сейчас находится? Точный ответ на этот вопрос я вам не могу дать, потому что я был в Горловке, а он — в Киеве. Вряд ли смогу сказать, что его сподвигло на это. Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства.

Я знаю его таким, каким он был до 2016 года, когда он уехал в Киев. До этого он тренировался у меня и в донецком «Шахтёре». Он сильный футболист, для нас он всегда был хорошим усилением. Да и человек он прекрасный. Добрый, отзывчивый, с ним всегда было приятно общаться. Честно, не могу сказать, что его сподвигло на это.

Даже в детском возрасте было заметно, что у него великолепные перспективы. Он играл на позиции центрального полузащитника и был упёртым, всегда в игре был лидером и давал подсказки одноклубникам. Было видно, что из него вырастет хороший футболист.

Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По любому он переживал из‑за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из‑за переезда в Киев», — сказал Мисников в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему недоплачивают.