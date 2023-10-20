Бышовец: эксперименты сборной России дали результат, а в ноябре нужно это закрепить

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матчей сборной России.

«Матчи сборной России оставили впечатление только тем, что у тренера появилась возможность сохранить движение команды. Это приведёт к определению состава. Эксперименты дали результат. Теперь можно определить 16–17 основных игроков.

Если будет соперник на ноябрьских сборах, то надо использовать эту возможность и закреплять проделанную работу», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора обыграла национальную команду Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2).