Алехандро Гомес дисквалифицирован на 2 года за допинг — аргентинец выпил детский сироп

Экс-футболист «Севильи» Алехандро Гомес дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка, информирует Relevo.

Согласно сведениям источника, Гомес сдал положительный допинг-тест в ноябре 2022 года. Всё это время длились разбирательства и расследования по делу о допинге аргентинца, поэтому он успел принять участие в ЧМ-2022. По версии Алехандро, он плохо чувствовал себя ночью, из-за чего без предварительной консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей.

Напомним, 1 сентября испанская «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. Соглашение аргентинца с клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024. Всего за «Севилью» Гомес сыграл 90 матчей во всех турнирах, отметившись в них 10 голами и шестью результативными передачами. В составе испанского клуба аргентинский футболист одержал победу в Лиге Европы.