«Астон Вилла» сделала заявление о ситуации с Николо Дзаньоло

Пресс-служба «Астон Виллы» выступила с официальным заявлением о ситуации с обвинением форварда Николо Дзаньоло в нелегальных ставках.

«Астон Вилла» может подтвердить, что Николо Дзаньоло помогает Итальянской федерации футбола (FIGC) и соответствующим властям в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также встретился с высокопоставленными чиновниками клуба.

Дзаньоло тренируется в обычном режиме с основной командой и доступен для выбора перед матчем с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится в эти выходные. В ходе продолжающегося процесса клуб не будет делать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Дзаньоло принимал участие в совершении нелегальных ставок. Об этом сообщил журналист Фабрицио Корона, который, по его словам, обладает данными, доказывающими, что футболист действительно играл на ставках. Журналист уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.