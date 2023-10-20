Бышовец: у «Динамо» сделана ставка на иностранцев, поэтому сыгранность хромает

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Динамо».

«Была пауза на сборные. «Локомотив» и «Динамо» отправляли игроков в национальные команды. Сейчас оба клуба находятся в числе тех, кто претендует на призовые места. Цена этого матча велика, поэтому результат повлияет на психологическое состояние футболистов. «Локомотив» сейчас имеет более положительное развитие. А у «Динамо» есть проблемы с выбором состава. Ставка сделана на иностранцев, поэтому сыгранность может хромать. А результат матча будет зависеть от реализации», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»