Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об игре Рахмановича

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выступление боснийского форварда Амара Рахмановича в нынешнем сезоне.

«Что изменилось? Возможно, Амар понял наши требования. Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сильно не хватало голов, передач. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Рахманович провёл за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.