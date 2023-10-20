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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об игре Рахмановича

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об игре Рахмановича
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выступление боснийского форварда Амара Рахмановича в нынешнем сезоне.

«Что изменилось? Возможно, Амар понял наши требования. Мы немного сменили ему позицию с немного иными функциями. Он всегда был мастеровитым футболистом. Сильно не хватало голов, передач. Сейчас он подправил статистику и получил уверенность в своих силах», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Рахманович провёл за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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