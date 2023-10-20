Осинькин: «Крылья» должны верить в свои силы, постараемся дать бой «Зениту»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Зенитом». По мнению специалиста, самарцы должны верить в свои силы и дать бой действующему чемпиону страны.

«Зенит» всегда опасен на домашнем поле. То, что мы хотим им противопоставить, не буду раскрывать секреты, но самое главное — организованность. Мы должны верить в свои силы, постараемся дать бой», — сказал Игорь Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч 12-го тура текущего сезона чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» пройдёт в воскресенье, 22 октября, в Санкт‑Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.