Ярошик: «Крылья Советов» играют очень хорошо, у них есть шанс победить «Зенит»

Известный по работе в России чешский экс-футболист и тренер Иржи Ярошик считает, что «Крылья Советов» имеют шанс обыграть «Зенит» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Крылья» — вторые. «Зенит» — третий. Конечно, это матч тура! «Крылья» играют очень хорошо, у них есть шанс победить», — приводит слова Иржи Ярошика интернет-портал Legalbet.

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 20 очков. «Крылья Советов» — на второй строчке, в их активе 21 очко.