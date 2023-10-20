«Было ощущение, что мне отрезали две ноги». Беленов — о травме, полученной в прошлом году

Вратарь «Факела» Александр Беленов, выступавший за «Уфу», поделился воспоминаниями о серьёзной травме, полученной в матче РПЛ с «Химками» 1 мая 2022 года.

«Был риск лечь на операцию, а это не очень приятно. Сначала находился в непонятках, смогу ли я играть. В первое мгновение вообще не понимал, что случилось. Было ощущение, что мне отрезали две ноги. Мне хотелось вернуться. Был очень счастлив, когда смог выйти на поле.

Не было психологической преграды. Первое время, конечно, оберегал ногу, но сейчас проблем никаких. Надо отдать должное медикам в «Уфе» и «Рубине», они просто топчики. Очень сильно мне помогли.

«Рубин» брал с ещё не залеченной травмой? Да-да, тогда я ещё продолжал восстановление. Леонид Викторович Слуцкий позвонил, сказал, что знает отлично меня, что не сомневается во мне, поэтому у меня будет время долечиться», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

Напомним, голкипер выступал за «Рубин» в прошлом сезоне.