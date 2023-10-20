Игрок сборной Чили Сото: было бы здорово сыграть с Россией на чемпионате мира

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Чили.

«Сейчас сборная России ищет соперников по всему миру, как я думаю, в ближайшем будущем Чили и Россия смогут провести товарищеский матч для укрепления отношений? Да, конечно, я могу такое представить. Выиграла бы сборная Чили! (Смеётся). Было бы здорово встретиться на чемпионате мира», — приводит слова Сото Metaratings.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. После введения этих санкций сборная России играет только в товарищеских матчах.

Сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора обыграла национальную команду Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграла вничью со сборной Кении (2:2).