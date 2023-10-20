Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Чили Сото: было бы здорово сыграть с Россией на чемпионате мира

Игрок сборной Чили Сото: было бы здорово сыграть с Россией на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Чили.

«Сейчас сборная России ищет соперников по всему миру, как я думаю, в ближайшем будущем Чили и Россия смогут провести товарищеский матч для укрепления отношений? Да, конечно, я могу такое представить. Выиграла бы сборная Чили! (Смеётся). Было бы здорово встретиться на чемпионате мира», — приводит слова Сото Metaratings.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. После введения этих санкций сборная России играет только в товарищеских матчах.

Сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора обыграла национальную команду Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

Материалы по теме
Защитник «Балтики» Сото: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Кубке Либертадорес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android