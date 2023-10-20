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Дуду: если ЦСКА пригласит на матч легенд с «Локомотивом», то я с радостью прилечу в Москву

Дуду: если ЦСКА пригласит на матч легенд с «Локомотивом», то я с радостью прилечу в Москву
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Бывший полузащитник московского ЦСКА, бразилец Дуду рассказал, что хотел бы принять участие в ретроматче с участием легенд армейцев и московского «Локомотива», который состоится 19 ноября.

«Если ЦСКА пригласит меня, то я с радостью прилечу в Москву, чтобы сыграть в матче и повидаться со старыми друзьями. ЦСКА всегда был важен для меня. Я и сейчас слежу по возможности за выступлением клуба. Знаю бразильцев, которые там выступают», — приводит слова Дуду Metaratings.

Напомним, в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

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