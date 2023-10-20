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Бибрас Натхо выразил желание сыграть в матче легенд ЦСКА с «Локомотивом»

Бибрас Натхо выразил желание сыграть в матче легенд ЦСКА с «Локомотивом»
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Бывший израильский полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, что хотел бы принять участие в ретроматче с участием легенд армейцев и московского «Локомотива», который состоится 19 ноября.

«Поучаствовать в матче легенд ЦСКА? Для меня это было бы большой честью. Мне нужно будет посмотреть с точки зрения дат, можно ли будет приехать, и я с радостью!» — приводит слова Натхо Metaratings.

Напомним, в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

Бибрас Натхо защищал цвета казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год. Затем футболист на полгода уехал из РПЛ, после чего присоединился к московскому ЦСКА. В стане армейцев он выступал до конца сезона-2017/2018.

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