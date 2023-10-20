Беленов: физически чувствую себя лучше, чем в 30 лет. Хочу максимально продлить карьеру!

37-летний голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал о желании играть максимально долго.

«Вернулся в РПЛ в 37 лет? Это, честно, кайф! (смеётся) Правда, я сейчас физически чувствую себя лучше, чем, допустим, в 30 лет. Надеюсь максимально продлить свою карьеру! Не знаю, до каких лет это будет, но очень хочется играть как можно дольше. Есть хорошие примеры, в том числе и в нашем футболе. Филимонов, Рыжиков играли до 40 и больше — дай бог буду как они.

Стал умнее. Понимаешь, что тебе нужно, когда и в каком количестве. Сейчас я тренируюсь правильнее. В «Факеле» отличный тренер вратарей, который умеет идеально распределять нагрузку. Думаю, все вратари нашей команды в хорошем состоянии», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».