Беленов: «Кубань» осталась должна мне премиальных за полтора сезона, но я люблю её

37-летний голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов, выступавший за «Кубань» с 2011 по 2016 год, рассказал, что краснодарский клуб до сих пор остался должен ему, и поделился воспоминаниями о периоде игры за этот клуб.

«Кубань» осталась ещё должна мне премиальных за полтора сезона, но в то же время я по-прежнему люблю её. У нас была сильная команда с полным стадионом болельщиков, с серией без поражений в домашних матчах, с еврокубками. «Кубань» — это позитив, тот период вспоминаю с большой радостью», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Беленов провёл восемь матчей за «Факел» во всех официальных турнирах и пропустил в них 10 мячей. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.