Экс-кандидат в президенты Франции: Бензема явно поддерживает самый радикальный исламизм

Бывший кандидат на пост президента Франции и лидер политической партии «Национальное объединение» (ранее – «Национальный фронт») Марин Ле Пен прокомментировала ситуацию вокруг нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, обвинённого французским министром иностранных дел, Жеральдом Дарманеном, в связях с террористической организацией.

«Господин Дарманен усвоил урок Шарля Паскуа (министр внутренних дел Франции в 1986–1988 и 1993–1995 годах — Прим. «Чемпионата»), который сказал, что, если вас беспокоит какое-то дело, вы должны создать дело внутри дела, пока никто ничего в нем не поймёт. Обвинительное заключение в отношении Карима Бензема, который больше даже не живёт во Франции, на мой взгляд, является отвлекающим манёвром, в то время как мы сталкиваемся с серьёзными проблемами, связанными с исламским фундаментализмом в нашей стране, и нападениями, которые продолжают происходить на нашей территории.

У меня нет точной информации от Жеральда Дарманена. Но что можно сказать наверняка, так это то, что Карим Бензема явно благосклонен к наиболее радикальному исламизму. До тех пор, пока не будет издано постановление о запрете этой идеологии, на что мы годами надеялись и требовали, Дарманен не имеет права выступать с этим упреком. Он делает это, чтобы скрыть свое бездействие против этой тоталитарной идеологии», — приводит слова Ле Пен RMC Sport.