«Боруссия» Д возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, обыграв «Вердер»
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Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Вердером». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Мюнхена. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 67-й минуте, когда полузащитник дортмундцев Юлиан Брандт отличился с передачи другого полузащитника Эмре Джана.
В текущем сезоне Бундеслиги Брандт забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, набрав 20 очков после восьми проведённых матчей. «Вердер» располагается на 14-й строчке, имея в своём активе шесть очков.
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