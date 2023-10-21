Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков из чемпионатов вне топ-5

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав сборной из самых дорогих игроков, выступающих вне пятёрки сильнейших европейских футбольных лиг (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции). Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 452 млн.

В сборную вошли: вратарь Диогу Кошта («Порту», € 45 млн); защитники Давид Ханко («Фейеноорд», € 30 млн), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон, € 30 млн), Антониу Силва («Бенфика», € 45 млн), Лютсарел Гертрюйда («Фейеноорд», € 35 млн); полузащитники Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», € 50 млн), Фабиньо («Аль-Иттихад», € 42 млн), Марко Верратти («Аль-Араби», € 40 млн); нападающие Неймар («Аль-Хиляль», € 60 млн), Сантьяго Хименес («Фейеноорд», € 40 млн), Лионель Месси («Интер Майами», € 35 млн).