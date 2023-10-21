Хосеп Гвардиола объяснил успех «Брайтона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об успешных результатах «Брайтона».

«Де Дзерби превращает «Брайтон» в топ-клуб. Мак Аллистер и Колвилл ушли, но команда продолжает показывать футбол высочайшего уровня. Конечно, у них много других качественных игроков, но у меня есть ощущение, что с таким тренером они выглядят ещё лучше. «Брайтон» потрясающе делает простые вещи. Команда верна своему стилю в любой ситуации, мне нравится за этим наблюдать», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт сегодня, 21 октября. Команда Гвардиолы встретится с «Брайтоном» в рамках АПЛ.

После восьми туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «горожане» набрали 18 очков и на текущий момент находятся на третьем месте в турнирной таблице.