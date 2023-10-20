Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением насчёт того, кого он видит в качестве главных претендентов на «Золотой мяч».

«Я всегда говорил, что должно быть два варианта «Золотого мяча»: один для Месси, второй — для всех остальных. Холанд должен забрать приз. Мы выиграли требл в этом году из-за того, что он забил 52 гола за сезон. Но, конечно, если говорить о Месси, то худший сезон по показателям для Лионеля будет лучшим для всех остальных игроков. Потому оба игрока заслуживают выиграть.

Если говорить эгоистично, то я бы хотел, чтобы выиграл Холанд, потому что он помог достичь нам всего, что у нас есть, за прошлый сезон. Я бы был рад, если бы Эрлинг выиграл, но я не буду говорить, что это нечестно, если Месси заберёт награду», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее появилась информация, что нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023.