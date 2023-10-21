Клосс: Гаттузо – победитель, боец, воин с оружием, имеет этот особый оскал

Защитник «Марселя» Жонатан Клосс сравнил действующего тренера команды Дженнаро Гаттузо с предыдущим – Марселино Гарсией Торалем.

«Много говорю с Гаттузо. Ему нравится, что сейчас я предлагаю на поле. Потому это хорошо для меня. Дженнаро – победитель, боец, воин с оружием. У него этот особый оскал, который я ещё, вероятно, не развил, как он. Именно поэтому он часто обращает на меня внимание. Аспект бойцовской собаки, человек из трущоб. Иногда он преувеличивает с этим. Но не смеюсь над этим и не шучу. Знаю, что он прав.

Гаттузо отличается от Марселино. Совершенно. Марселино хотел, чтобы тренировка была сосредоточена на почти полном контроле мяча. Линия обороны не должна была подниматься высоко. Отталкивались от игры соперников.

У Дженнаро больше акцент на физическую составляющую, больше прессинговать и контрпрессинговать. Надо стараться пробить блок соперника, заставить вратаря выбить далеко мяч. Он хочет, чтобы защитники выбегали к линии хавбеков. Возможно, глупо это говорить, но повторные попытки на протяжении всего матча вытягивают энергию. В какой-то момент нужно просто безопасное пространство на поле», — приводит слова защитника RMC Sport.