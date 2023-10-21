Маунт: знаю, какое давление ощущается в футболке под номером 7, но мне это нравится

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассказал, испытывает ли давление, связанное с его игровым номером.

«Конечно, я знаю, какое давление ощущается в футболке под номером 7, но мне это нравится! Я хочу выступать под ним, и это огромный клуб и культовый номер, поэтому это действительно многое для меня означает.

В детстве я был фанатом таких людей, как Бекхэм», – приводит слова Маунта известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Маунт близок к возвращению в строй после травмы, англичанин может принять участие в матче Кубка лиги с «Кристал Пэлас», который состоится в этот вторник, 26 сентября.

В прошлом сезоне Маунт в составе «Челси» провёл 24 игры в чемпионате Англии, забил три гола и отдал две результативные передачи.