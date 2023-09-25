Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт близок к возвращению в строй

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт близок к возвращению в строй, англичанин может принять участие в матче Кубка лиги с «Кристал Пэлас», который состоится в этот вторник, 26 сентября. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям источника, в понедельник утром 24-летний хавбек был замечен в общей группе игроков «красных дьяволов», готовящихся к матчу с «орлами» на тренировочном полигоне. Напомним, Маунт получил травму мышц задней поверхности бедра ещё в августе. К «Манчестер Юнайтед» воспитанник академии «Челси» присоединился прошлым летом.

По состоянию на сегодняшний день Мэйсон отыграл только два матча за манкунианцев в рамках английской Премьер-лиги и не записал на свой счёт ни одного результативного действия. В прошлом сезоне Маунт в составе «Челси» провёл 24 игры в чемпионате Англии, забил три гола и отдал две результативные передачи.