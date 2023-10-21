Эрик тен Хаг – о Санчо: всё уже сказано

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Шеффилдом» в АПЛ.

«Джим Рэтклифф и продажа акций клуба? Я не вовлечён в этот процесс. Другие люди в клубе работают над этим, я сфокусирован на команде. Приоритет – следующий матч.

Относительно Онана, все мы знаем – он будет выступать лучше. Всем, кто приходит в АПЛ, нужен период адаптации. Он освоится. Свой класс Андре показал в «Барселоне», «Аяксе», «Интере», он был в финале ЛЧ.

Каждый матч в АПЛ тяжёлый, вы видели результаты «Шеффилда» против «Сити» и «Тоттенхэма», это были минимальные поражения. Если не играешь в свой лучший футбол, то можешь проиграть.

Санчо? Всё уже сказано», – приводит слова тен Хага Manchester Evening News.