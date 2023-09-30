В «МЮ» рушится звёздная карьера. Тен Хагу просто надоел непрофессиональный ребёнок Санчо

«Манчестер Юнайтед» на старте сезона штормит: три победы, три поражения и, как следствие, девятая строчка в таблице. К этому добавляется ещё и внутренний конфликт, который полыхает в команде последний месяц. После поражения от «Арсенала» Эрик тен Хаг публично заявил, что Джейдон Санчо плохо выкладывается на тренировках, поэтому и не попал в заявку на матч. А тот в ответ пошёл в соцсети с ответной реакцией.

Джейдон Санчо нападающий «Манчестер Юнайтед» «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо показывал себя на тренировках на этой неделе. Считаю, что есть и другие причины в этом деле, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!



Всё, что я хочу делать, — это играть в футбол с улыбкой на лице и вносить вклад в успехи своей команды. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с фантастическими игроками и благодарен за это. И знаю, что каждую неделю нужно принимать новый вызов. Буду продолжать бороться, несмотря ни на что!»

Дальше был перерыв на сборные, но Санчо в состав Гарета Саутгейта не попал (в последний раз он играл за национальную команду осенью 2021-го). По его возвращении в Манчестер клуб выпустил заявление, что дальше вингер будет тренироваться по индивидуальной программе — «до решения проблем с командной дисциплиной». The Athletic после опубликовал инсайд, что причина отстранения от основы в том, что Санчо отказался извиняться перед тен Хагом.

Санчо не разрешают даже есть с основой. Пишут, что футболист выбесил своим поведением весь тренерский штаб

Проблемы Санчо начались ещё в прошлом сезоне, когда только пришедший в команду тен Хаг и его помощники начали фиксировать регулярные опоздания футболиста на тренировки. Пришлось ввести временную меру: Санчо начали ставить в расписание прибытие на базу как минимум на час раньше, чем остальным, и какое-то время это работало. А потом футболист снова вернулся в привычный ритм опозданий.

В прошлом октябре Санчо внезапно пропал — сначала из состава, потом и из социальных сетей. Клуб комментировал, что Джейдон временно тренируется в Нидерландах со знакомыми специалистами тен Хага, которым он доверяет. Санчо пропустил сбор в Испании в декабре, и тогда главный тренер наконец рассказал, что футболист преодолевает трудности, связанные с «психологическим состоянием». Как выяснилось позднее, это заявление было сделано без согласования с игроком и его представителями, что никому не понравилось. При этом сам тен Хаг считал, что объяснять длительное отсутствие игрока травмой странно. Спекуляций на эту тему к тому моменту было уже достаточно, поэтому тренер выбрал вариант, чтобы обтекаемо объяснить проблему, а заодно и публично поддержать футболиста.

В феврале Санчо наконец вернулся и начал регулярно выходить на поле. Летом тен Хага спрашивали, смог ли игрок преодолеть свои психологические проблемы, на что он ответил: «В данный момент Джейдон в очень хорошем настроении. У него много энергии, мы все видели это с того момента, как он вернулся. Санчо хочет наслаждаться футболом и добиваться успеха».

При этом тен Хаг подчёркивал: Санчо нужно много и упорно работать, чтобы добиться стабильности в игре. Это явно показывало, что тренер озабочен самоотдачей футболиста на тренировках, но терпел — пока не наступила точка кипения. По информации The Athletic, тен Хага всё сильнее и сильнее раздражало, что Санчо непунктуален и не особо включён в процесс на тренировках. При этом не нравилось это не только главному тренеру, но и всему тренерскому штабу, потому что проблемы стали систематическими.

Эрик тен Хаг и Джейдон Санчо Фото: Michael Regan/Getty Images

Шар лопнул, когда Санчо, которым и без того были недовольны, начал публично прыгать на тренера в социальных сетях. Тен Хаг пошёл на жёсткие меры: футболисту нельзя есть с основой, находиться с ней в одной раздевалке, все пересечения с игроками должны быть сведены к минимуму.

«МЮ» считает отстранение законным. Но профсоюз футболистов уже вмешался

Согласно правилам ФИФА, предложение игроку тренироваться самостоятельно может привести к тому, что клуб будет признан виновным в «оскорбительном поведении». Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) осведомлена: в трудовом законодательстве Великобритании есть пункты, позволяющие предположить, что подобное поведение клуба незаконно.

По информации источника ESPN, PFA подчеркнула, что «МЮ» обязан обеспечить Санчо высокий уровень подготовки и возможность поддерживать форму. Клуб убеждён, что этот стандарт выполнен сполна, поскольку к футболисту приставили персональных тренеров. Кроме того, в «Юнайтед» уверены, что никаких нарушений с их стороны нет, а тен Хаг считает это решение справедливым, несмотря на то что оно далось ему с трудом. ESPN пишет, что изоляция Санчо от основной команды была согласована с руководством клуба, а значит, есть вероятность, что любые юридические последствия были учтены.

PFA со своей стороны связался и с клубом, и с игроком, предложив свою помощь в разрешении конфликта. Но, кажется, в данном случае всё очевидно: тен Хаг не отступит, поэтому всё, что нужно сделать Санчо, — это извиниться. В этой ситуации победитель будет один, и он, к сожалению для футболиста, всем давно известен. Тен Хаг не скажет «всё, забыли, возвращайся» — это не в его правилах. Более того, сложно представить любого другого тренера, который бы так сделал. Даже несмотря на то, что тен Хаг первый выступил публично с критикой игрока. «Строгость — то, о чём меня попросил клуб, — говорил тренер. — До прошлого сезона в команде не было культуры, поэтому я установил определённые стандарты, и теперь моя работа — контролировать их выполнение».

Джейдон Санчо Фото: Catherine Ivill/Getty Images

За «МЮ» Санчо вряд ли ещё сыграет. «Боруссия» хотела его вернуть, но клуб смущает пристрастие игрока к видеоиграм

Тен Хага прямо спрашивали: «Сыграет ли Санчо ещё когда-нибудь за «МЮ»?» Ответ был жёстким: «Я не знаю. Он недоступен и на данный момент неважен, потому что не может вносить свой вклад». Позже на аналогичный вопрос тен Хаг ответил, что всё зависит от Санчо. А мы уже поняли, чего он ждёт — извинений.

Самое вероятное развитие событий прямо сейчас — Санчо уйдёт из клуба. Bild сообщал, что дортмундская «Боруссия» думала его вернуть, но по двум причинам от этой идеи отказалась. Первая: «МЮ» хочет продать вингера, а немцы не готовы много платить. Вторая: поведение Санчо. «Боруссию» смущает, что у футболиста есть проблемы с дисциплиной. А ещё с режимом: Джейдон мало спит, потому что по ночам играет в видеоигры. Сейчас Санчо нередко замечают играющим в аналог FIFA.

Diario Sport писал, что за ситуацией с Санчо следит «Барселона» — клуб думает над тем, чтобы взять англичанина в аренду зимой. Пока просто наблюдает, без каких-либо действий. Il Romanista писала, что Жозе Моуринью хочет видеть Санчо в «Роме». Но при этом Фабрицио Романо сообщал, что никаких конкретных предложений по игроку у «МЮ» нет. В последнюю неделю трансферного окна Санчо чуть не уехал в Саудовскую Аравию, однако в итоге отказался от предложения и улетел тусить в Нью-Йорк.

У Санчо всегда были проблемы с дисциплиной. И в «Сити», и в Дортмунде, и в сборной Англии

Джейдон — обладатель большого таланта, но при этом проблем в нём ничуть не меньше. В 2015-м Санчо забрал к себе «Манчестер Сити». Молодой вингер так впечатлил всех, что в клубе не сомневались — им удалось найти алмаз, который нужно просто чуть обработать, и он засверкает так ярко, что затмит многих. Джейдона выделял Пеп Гвардиола, а в руководстве были уверены, что он будет одним из тех юношей, кто быстро попадёт в основу.

Пеп Гвардиола и Джейдон Санчо Фото: Victoria Haydn/Getty Images

В то же время «Сити» подписал Бернарду Силву вдобавок к Стерлингу и Зане, и Санчо напрягся: несмотря на все разговоры, он был уверен, что путь в основу теперь закрыт. Но клуб всё равно предложил ему мощный контракт — ни одному 17-летнему игроку в Англии до этого не предлагали зарплату £ 30 тыс. в неделю. Санчо отказал, потому что был убеждён, что в основе в «Сити» не заиграет, а шансов прорваться в главную команду будет больше в другом клубе. Пеп не взял его на предсезонный тур по США из-за неподписанного контракта, и Санчо обиделся. Даже не так — он разозлился и начал выступать: несколько раз пропускал тренировки, на остальные жёстко опаздывал, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения сотрудников клуба. В «Сити» такой демарш восприняли как попытку оказать давление и вынудить руководство быстрее его продать (так писал The Telegraph). Гвардиола спустя два года, когда Санчо уже зажигал в «Боруссии», сказал: «Джейдон не хотел принимать этот вызов, хвататься за возможность узнать, способен ли он играть в основе. Он решил поехать в Германию. Что ж, всё прекрасно. Всё идёт хорошо, и я поздравляю его с тем, что он делает».

В «Боруссии», правда, у Санчо пошло не сразу — спустя полгода его перевели во вторую команду из-за опозданий. В 2019-м он поздно вернулся из сборной, из-за чего Люсьен Фавр не включил его в состав на матч с мёнхенгладбахской «Боруссией» и оштрафовал. «Ожидания от Джейдона огромны, но это опасно, — сказал тогда главный тренер. — Он отличный игрок, тут не может быть никаких дискуссий. Но ему ещё есть чему учиться».

Спустя месяц Фавр заменил Санчо на 36-й минуте матча с «Баварией», потому что, по мнению главного тренера, футболист плохо играл. После этого Джейдон заявил, что чувствует себя козлом отпущения (ничего не напоминает?), не ощущает поддержку от руководства и вообще хочет уйти. В том же ноябре Санчо опоздал на командное собрание перед матчем с «Барселоной», из-за чего не попал в стартовый состав. Перед игрой Фавр сказал: «Нам нужны игроки на поле, которые сосредоточены и готовы».

В «Боруссии», правда, у Санчо пошло не сразу Фото: Oliver Hardt/Getty Images

В 2020-м Санчо продолжал постоянно опаздывать. Всё лето его связывали с «Манчестер Юнайтед», но в итоге переход не состоялся. С игроками английского клуба он, впрочем, общался: играл в Call of Duty по сети с Джесси Лингардом, Маркусом Рашфордом и Полем Погба. Удивительно, но после того, как об этом стало известно, Санчо выступил с рассказом о проблемах со сном, из-за которых он регулярно опаздывал на тренировки.

«В Германии есть несколько вещей, над которыми мне ещё нужно поработать, — признавался Санчо SoccerBible. — Иногда я опаздываю на тренировку, потому что у меня проблемы со сном, и именно над такими вещами мне и нужно работать. Нужно быть немного профессиональнее и всё исправить. Но я работаю над этим, и клуб помогает мне, как и команда. Медленно, но верно я становлюсь старше, чувствую, что узнаю что-то новое».

На днях Bild выдал инсайд, что в «Боруссии» дисциплина Санчо всегда была проблемой: он часто опаздывал на тренировки или улетал на два-три дня после матчей. Самая большая проблема, по мнению руководителей клуба, была в том, что Джейдон мало спал, потому что играл в приставку до раннего утра.

Проблемы были даже в сборной Англии — как в молодёжке (U19), так уже и в основе. Весной 2018-го Санчо не попал в состав, потому что опоздал на тренировку перед матчем с Латвией. На Евро-2020 он почти не играл, потому что Саутгейт был недоволен его формой. Осенью того же года Джейдон опоздал на собрание перед игрой с Андоррой, что выбесило Саутгейта, у которого есть строгое правило: встречи начинаются только тогда, когда все присутствуют. А это значило, что остальная часть команды должна была ждать появления Санчо. С тех пор в сборной Джейдона не было ­— он пролетел мимо чемпионата мира, потому что, по мнению тренерского штаба сборной, был в недостаточно оптимальной форме из-за выступлений на клубном уровне (тогда у Санчо была довольно скверная осенью в «МЮ»). СМИ писали, что проблемы с дисциплиной тоже были одним из факторов, из-за которых футболист с осени 2021-го не вызывался в сборную.

Гарет Саутгейт и Джейдон Санчо Фото: Michael Regan/Getty Images

Получается, Санчо — талантливый непрофессионал. Ребёнок, который живёт жизнью взрослого, но до сих пор так и не вырос. Такое сочетание качеств может стать для него губительным. Хотя почему может — уже становится. Он дважды называл себя козлом отпущения, потому что обижается на реакцию тренеров на его поведение. При этом в случае с тен Хагом это выступление с публичным выплёскиванием обиды выглядит, во-первых, странно: тренер поддерживал его на фоне психологических проблем и неоднократно говорил, что верит в него, подчёркивал его талант, несмотря на все дисциплинарные моменты. Во-вторых, совершенно глупо: тен Хаг — тот человек, который разобрался с Роналду, когда тот сидел и громил команду в кресле у Пирса Моргана. А мы все прекрасно знаем, что значит Криш для «Манчестер Юнайтед».

Но эксперт TalkSport Джейми О'Хара высказал другое мнение. «Думаю, то, что они делают с Санчо, отвратительно, — сказал он. — Я знаю, что он вышел и сделал заявление, правильно это было или нет… Но правильно ли было со стороны тен Хага выгнать его? Мы все знаем, что Санчо нужно стать лучше на поле. И то, как он это делает, помогает ему снова играть в футбол, заставляет его тренироваться и получать удовольствие от футбола. Нынешние действия клуба никогда не вернут Джейдону его лучшую форму. Это только морально вредит футболисту и заставляет его чувствовать себя хуже, чем он уже чувствует».

С О’Харой можно в чём-то согласиться. Но факт остаётся фактом: Санчо сам своим поведением на тренировках и за пределами поля привёл к этой ситуации. Тен Хаг терпел, но всему есть предел. И сейчас он наступил.

С таким отношением к работе Санчо будет сложно в любом клубе. И на одном таланте, как показывает его карьера, далеко всё же не уедешь.