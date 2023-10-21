Министр спорта Уганды рассказал о желании провести товарищеский матч со сборной России

Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг рассказал о желании провести товарищеский матч со сборной России по футболу.

«Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна — моя страна. У нас исторически хорошие отношения ещё со времен СССР», — приводит слова Огванга «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. После введения этих санкций сборная России играет только в товарищеских матчах.

Сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора обыграла национальную команду Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграла вничью со сборной Кении (2:2).